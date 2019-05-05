السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك



جدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على ماعبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من الخير والبركات.

// انتهى //

22:28ت م

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