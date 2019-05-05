

المدينة المنورة 30 شعبان 1440ه الموافق 5 مايو 2019 واس

خصصت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة مرفق الخدمات الخلفي للرقم 1 و الرقم 4 للنساء في الساحة الجنوبية للمسجد النبوي، والذي يشمل على 272 صنبور مياه للوضوء وعدد 84 دورة مياه، بالإضافة إلى 20 دورة مياه خارجية بالمرفق رقم 4، وذلك ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال استعداداتها لشهر رمضان المبارك، وتقديم الخدمات كافة التي تعين وتسهل لزائري وزائرات المسجد النبوي من أداء عبادتهم بكل راحة واطمئنان.

وتأتي هذه الخدمات لتؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما يعين وييسر لزائري المسجد النبوي من أداء عبادتهم على أكمل وجه.

// انتهى //

22:26ت م

0277





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تخصص مرافق خدمات للنساء في شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.