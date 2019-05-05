اجتماعي / أمير منطفة الحدود الشمالية يوجه بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام



عرعر 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الذي يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ .

وتضمن توجيه سموه مواصلة لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها لأعمالها على مدار الساعة، لإنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم.

// انتهى //

22:15ت م

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