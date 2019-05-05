السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري هنأه خلاله بشهر رمضان



جدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك .

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة ، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات .

// انتهى //

22:11ت م

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