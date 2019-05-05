السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



جدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وقال سموه: يسرني ويشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام، سائلًا الله عز وجل أن يديم على مقامكم الكريم موفور الصحة والعافية، وأن يعيده على بلادنا والأمّة الإسلامية باليُمن والبركات"

كما رفع سموه برقية تهنئة لسمو ولي العهد قال فيها: " يسرني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله لسموكم الكريم مزيدًا من التقدم والازدهار، وأن يعيده على بلادنا والأمّة الإسلامية باليُمن والبركات".

// انتهى //

22:05ت م

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