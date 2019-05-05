السعودية اليوم / الأمير سعود بن سلطان يفتتح جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة العيون



العيون 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية اليوم جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة العيون بمحافظة الإحساء بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلطان : إن الجامع صفحة في سجل حافل لعناية المملكة ببيوت الله وبالدين الحنيف، مشيرًا إلى أن المشروع يعد صرحًا خدميًا يلبى احتياجات مدينة العيون، حيث صمم ليتسع لأكثر من 2500 مصلٍ وبمساحة 11.536 مترًا مربعًا بجميع مرافق الخدمية وفقًا لأرقى المعايير والطرز المعمارية الإسلامية، إذ يضم الجامع مصلى للنساء، ومركزًا لغسيل الموتى، إضافة إلى مبان خدمات متعددة أمامية وخلفية وخارجية ومواقف للسيارات، ووحدات سكنية للإمام والمؤذن.

وأوضح سموّه أن المؤسسة تواصل برنامجها الذي يهدف إلى العناية بالمساجد التي شيدها الأمير سلطان بن عبد العزيز -رحمه الله - على نفقته الخاصة، التي تبنتها مؤسسة سلطان بن عبد العزيز ال سعود الخيرية، بتوجيهٍ من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الأمناء وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام للمؤسسة.

هذا وقد رفع عدد من أهالي مدينة العيون شكرهم وتقديرهم لأبناء وبنات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - والمسؤولين في مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، على ما أولوه من دعم ورعاية لهذا المشروع المميز، حتى تم إنجازه كصرح يلبي احتياجات المدينة وما حولها.

وتتبنى مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية عددًا من البرامج التنموية والخدمية الرائدة على مسارات عدة داخل المملكة وخارجها.

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22:04ت م

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