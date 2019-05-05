السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يستقبل مساء غد جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك



حائل 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل مساء غد في قصر أجا, بعد صلاة التراويح من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك جموع المهنئين من قضاة المحاكم, ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين, ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل, والمواطنين المهنئين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وقد رفع أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما أعرب سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم ولأبناء منطقة حائل ، سائلًا الله بأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يديم على الوطن أمنه وأمانه، وأن ينعم الجميع بعباداتهم بكل سكينة وخشوع إنه سميع مجيب.

// انتهى //

22:00ت م

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