السعودية اليوم / إحباط عملية إرهابية في إقليم السند الباكستاني



إسلام آباد 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أحبطت الشرطة الباكستانية عملية إرهابية في مدينة نواب شاه بإقليم السند الجنوبي.

وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية اليوم أن الشرطة تلقت معلومات استخباراتية عن وجود عناصر إرهابية في مدينة نواب شاه تنوي تنفيذ عملية إرهابية، حيث داهمت الشرطة عددًا من المواقع في المدينة، وتمكنت من اعتقال شخص مشتبه.

وأضاف أن المعتقل يدعى "ذاكر حسين مكراني" وقد صادرت الشرطة منه متفجرات وأسلحة، ونقلته إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معه.

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21:58ت م

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