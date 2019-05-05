اجتماعي/ مهرجان سوق السبت التاريخي يستأنف فعالياته في رمضان



الباحة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

استأنف مهرجان سوق السبت التاريخي برامجه وفعالياته وسط تدفق العديد من الزوار ومحبي الأصالة والتراث للاستمتاع بالفعاليات والبرامج المتنوعة والهادفة، ومشاهدة المعروضات والمقتنيات القديمة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان أحمد الغامدي أن الفعاليات ستستمر بعد توقف فترة الاختبارات، وستشمل العديد من الفقرات الشعبية القديمة والفلكورات المتوارثة عن المنطقة, بالإضافة إلى إستضافة مؤرخين في ديوانية سوق السبت, مشيرًا بأن الفعاليات التي ستنفذ خلال شهر رمضان ستكون مناسبة لروحانية الشهر الكريم يتخللها العديد من الألعاب الشعبية القديمة وأركان للأسر المنتجة.

من جانبه أشاد محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم بفعاليات السوق وبما يتخلله من فقرات متنوعة وفلكور شعبي وبرامج للأسرة والطفل والشباب, لافتًا إلى أن سوق السبت محطة لمحبي الموروث الشعبي القديم والمقتنيات الأثرية.

ونوه أبو خشيم بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة لكافة الأنشطة والبرامج بالمحافظة, مشيرًا إلى أن فعاليات المهرجان تسعى لتقديم الموروث الأصيل للمنطقة.

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21:54ت م

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