، بعد فشل محاولات "تتريك" المجتمع العربي.. حلم "أردوغان" في اتفاقية "سواكن" يتبدد ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم تكن مشروعاً استثمارياً بل جاءت لخدمة أيديولوجيا التوسع ودولة أجدادهم الغابرة

يبدو أن الخطط الأردوغانية التي يرسمها الرئيس التركي رجب طيب بدأت تنعكس عليه داخلياً قبل الخارج، فبينما هو مشغول يعد العدة لمشروع التوسع يعيش اقتصاد بلاده مراحل حرجة تكبد معها المواطن التركي عناء المغامرات غير المحسوبة والبطولات الورقية.

وعلى المستوى الخارجي، لم تدفع رياح الظروف السياسية والاجتماعية سفينة تركيا نحو مرافئ الأمان ليتحقق بناء الإمبراطورية التركية الذي يتفق فيها مع ملالي طهران للسيطرة على العالم والبحث عن زعامة دفنتها صفحات التاريخ الذي لو فتّش فيه "أردوغان" سيصعق من هول جرائم أجداده في المدينة والجزيرة العربية بشكل عام.

وبعد سنوات من غزو العالم العربي بالمسلسلات التركية التي تحكي الواقع التركي بشيء من الجماليات والكماليات عبر الدراما الرومانسية التي تمتد لأكثر من ٣٠ حلقة انفضح هذا الغزو الناعم الذي حاولوا من خلاله "تتريك" المجتمعات العربية لتكون نسخ تركية لا تعتد بثقافتها وموروثها التاريخي حتى اتجه أردوغان للغزو العسكري باسم الاستثمار والتطوير ويستأجر الجزر والموانئ لإحياء إرث الأجداد البالي المندثر في مشوار التمدد التركي باسم الإسلام لتكون هذه الجزر قواعد للانطلاقة.

وكأنه موعود بمزيد من الهزائم بالمنطقة والخروج من كل معاركه الدبلوماسية بصفر اليدين حتى حلم "جزيرة سواكن" الذي يطمح من خلالها استعادة الأمجاد الكاذبة والتي عقدها مع الرئيس السوداني المخلوع باتت على صفيح ساخن بعد خروج من وقّع معه الصفقة من الملعب السياسي حتى استذكر العرب كلمته التي قالها بعد تجوله في الجزيرة المطلة على الساحل الغربي للبحر الأحمر للسودان عندما قال: "لهذا نتشبث بميراث الأجداد في كل مكان، بدءاً من آسيا الوسطى وأعماق أوروبا، إلى جزيرة سواكن في السودان، ولهذا أيضاً نستميت في الدفاع عن قضية القدس"، وأضاف حينها "إن الأتراك يهتمون بمكة والمدينة".

وكما قيل المرء مخبوب تحت طي لسانه فهو يهذي دوماً بمكة والمدينة ويدغدغ عوام الجماهير التي تشعل عواطفها الشعارات الدينية فهي هلوسات لم تنبع من غيرة دينية بل فرضيات العقلية التركية التي تظن بأن مكة والمدينة إرث عثماني يجب أن تعود لملكيتهم متناسين أن ما قدمته الدولة السعودية للحرمين لم تقدم ربعه الدولة العثمانية خلال ٦٠٠ عام سرقت معها الآثار وهجّرت السكان واستخدمت أبشع طرق التنكيل حتى حكام دولة أجداده لم يحج أحد منهم! فعن ماذا يبحث وبماذا يهتمون الأتراك؟.

ولم يكن مشروع اتفاقية تطوير جزيرة سواكن مشروعاً استثمارياً صرفاً لكنه جاء لخدمة الأيدولوجيا التركية القائمة على التوسع فسواكن بموقعها الحيوي تمثل للأتراك حلماً تاريخياً فهي موقع بحرية دولة أجدادهم الغابرة وفيها سكن أحد قادتهم ومع ما يتردد عن نية المجلس العسكري الانتقالي السوداني إلغاء هذه الصفقة ستهدم جسور التمدد المبنية بسواعد تركية على أراض عربية.