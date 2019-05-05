، التحقيق مع "البشير" في قضايا فساد وتمويل الإرهاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - عُثر على مبالغ مالية كبيرة في منزله

أفاد النائب العام بالسودان اليوم (الأحد)، في بيان نقلت عنه "رويترز"، بأن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المخلوع عمر البشير؛ للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وبدأ النائب العام التحقيق مع "البشير" في الشهر الماضي، بشأن مزاعم غسل أموال، وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.

وعُثر على مبالغ مالية كبيرة في حقائب بمنزل "البشير".

وعزل الجيش "البشير" في 11 إبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عامًا.

و"البشير" مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في جرائم حرب تتعلق بالصراع في إقليم دارفور.