، في قرار غريب.. سريلانكا تطالب مواطنيها بتسليم خناجرهم وسيوفهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد

طلبت السلطات السريلانكية من كل المواطنين تسليم خناجرهم وسيوفهم، وأي لباس يشبه زي الشرطة والجيش، وذلك يومَي السبت والأحد.

ويأتي هذا القرار الغريب من السلطات هناك بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، بحسب ما ذكره موقع روسا اليوم.

وكانت سريلانكا قد شهدت سقوط أكثر من 260 قتيلاً في سلسلة من تفجيرات استهدفت عددًا من الفنادق والكنائس في أنحاء متفرقة بسريلانكا مع الاحتفال بعيد القيامة الأحد الماضي.