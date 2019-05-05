محمد بن مسعود - الدمام - اعتباراً من غد الاثنين وحتى 16 رمضان أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب عن بدء استقبال طلبات المنح الدراسية " الداخلية " للطلاب غير السعوديين من خلال البوابة الإلكترونية للمنح اعتباراً من غد الاثنين وحتى 16 رمضان للعام الحالي على الرابط التالي: "http://scholarship.nbu.edu.sa" وأكدت الجامعة أهمية تعبئة النموذج ورفع المرفقات المطلوبة في الموقع الإلكتروني. لغير السعوديين.. جامعة الحدود تفتح باب القبول لطلبات المنح الدراسية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-05 أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب عن بدء استقبال طلبات المنح الدراسية " الداخلية " للطلاب غير السعوديين من خلال البوابة الإلكترونية للمنح اعتباراً من غد الاثنين وحتى 16 رمضان للعام الحالي على الرابط التالي: "http://scholarship.nbu.edu.sa" وأكدت الجامعة أهمية تعبئة النموذج ورفع المرفقات المطلوبة في الموقع الإلكتروني. Advertisements 05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440 09:10 PM اعتباراً من غد الاثنين وحتى 16 رمضان اعتباراً من غد الاثنين وحتى 16 رمضان أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب عن بدء استقبال طلبات المنح الدراسية " الداخلية " للطلاب غير السعوديين من خلال البوابة الإلكترونية للمنح اعتباراً من غد الاثنين وحتى 16 رمضان للعام الحالي على الرابط التالي: "http://scholarship.nbu.edu.sa" وأكدت الجامعة أهمية تعبئة النموذج ورفع المرفقات المطلوبة في الموقع الإلكتروني. ، لغير السعوديين.. جامعة الحدود تفتح باب القبول لطلبات المنح الدراسية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لغير السعوديين.. جامعة الحدود تفتح باب القبول لطلبات المنح الدراسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.