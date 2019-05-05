، بعد وصف المصريين بالأعداء.. "الهيل": قطاع الطرق لا يمثلون إلا أنفسهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - المتحدث باسم المعارضة القطرية يقدم اعتذاره للشعب المصري

قدم المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل اعتذاره للشعب المصري نيابة عن الشعب القطري. وقال من خلال صفحته على "تويتر": قطاع الطرق الذين يحكمون قطر لا يمثلون إلا أنفسهم. موضحاً أن أكبر الباكر لا يقدح من رأسه.

وتفصيلاً قال "الهيل": أعتذر نيابة عن الشعب القطري الحر لإخواننا شعب مصر الكريم على ما بدر من اْبواق تنظيم الحمدين من إساءة غير مقبولة واصفين أهلنا في مصر بالأعداء.

وتابع: نحن نقول إن الجاهل عدو نفسه وقطاع الطرق الذين يحكمون قطر لا يمثلون إلا أنفسهم فبكل الحالات هم منبوذون داخلياً وعربياً ودولياً قبحهم الله.



وأضاف متسائلاً: لماذا يتم انتقاد أكبر الباكر على تصريحاته بأن الشعب المصري عدو للقطريين؟ ‏هل تعتقدون أن الإيراني الباكر يقدح من رأسه؟‏ إذا أردت أن تنتقد فتوجه مباشرة إلى القرصان حمد خليفة والحاكم بالأمر الواقع تميم حمد فهما من أعطيا هذا الإيراني صلاحيات أكبر من حجمه.



وكان أمين عام المجلس الوطني للسياحة في قطر، أكبر الباكر قد أكد في تصريحات له أن بلاده لن تعطي تأشيرات "فيزا للأعداء" في رده على سؤال حول منح المصريين تأشيرات للدخول خلال موسم مهرجان الصيف في قطر 2019.

وأثارت تصريحات الباكر انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكاراً واسعاً من جانبهم، الذين طالبوه بالاعتذار الرسمي عن تلك الأوصاف كما طالبوا الجهات المصرية الرسمية بالتعليق على ما صدر من المسؤول القطري.

يذكر أن المؤتمر الصحفي للمجلس الوطني للسياحة في قطر أعلن عن "برنامج حافل بالترفيه والتسوق والتجارب السياحية الجديدة خلال موسم الصيف في قطر"، بالإضافة إلى الفعاليات العائلية وتخفيضات السفر والإقامة من 4 يونيو وحتى 16 أغسطس.