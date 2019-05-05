السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك



واشنطن 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم جميع المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الرئيس ترامب في بيان له صادر من البيت الأبيض، عن أمنياته وتحياته الطيبة للمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وحول العالم عامة بصوم مقبول وشهر مبارك على الجميع.

كما هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من جانبه، المسلمين في جميع أنحاء العالم اليوم بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية "بالنيابة عن وزارة الخارجية، أتقدم بأطيب تمنياتي للجاليات المسلمة في الداخل والخارج بمناسبة شهر رمضان المبارك".

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21:28ت م

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