السعودية اليوم / أمير منطقة الباحة يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك



الباحة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة، وعلى الشعب السعودي و الأمة الإسلامية باليمن والخير والمسرات، وأن يحفظ بلادنا من كل شر، ويديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

وحرصاً من سمو أمير منطقة الباحة على راحة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم, فقد وجه جميع الإدارات الحكومية في المنطقة والمحافظات التابعة لها بتوفير كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة للمواطنين، وإنجاز معاملاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

وطالب سموه الجهات المعنية بتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والمنتزهات والحدائق العامة وتجهيزها بكل الخدمات التي يحتاجها الأهالي وزوار المنطقة، حاثاً سموه على ضرورة توفير وتواجد فرق النظافة والصيانة للقيام بعملهم تجاه خدمة المنطقة وأهلها وزوارها.

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21:26ت م

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