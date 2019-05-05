السعودية اليوم / "خدمة المجتمع" بجامعة الحدود الشمالية تكرم 47 متدربًا بـ" قوة أمن المنشآت" بالمنطقة



عرعر 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

كرمت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية اليوم، متدربين من منسوبي قوة أمن المنشآت بالمنطقة، وذلك بعد أجتياز 90 ساعة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر بمقر العمادة بمدينة عرعر.

وأوضحت العمادة أنه استفاد من الدورات 47 متدرباً من منسوبي أمن المنشآت بمنطقة الحدود الشمالية شملت على دورة في الحاسب الآلي ودورة في الاتصالات الإدارية.

وأشارت العمادة إلى أن ذلك يأتي تحقيقاً لمهام الجامعة التي تواكب رؤية المملكة 2030.

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21:03ت م

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