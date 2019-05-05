السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم منظمة التعاون الإسلامي يهنئ الأمة الإسلامية بشهر رمضان



جدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

تقدّم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بالتهنئة إلى الأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وهنأ الدكتور العثيمين، حكومة المملكة العربية

وبارك الدكتور العثيمين، للدول الأعضاء هذه المناسبة العزيزة على المسلمين جميعًا ، متضرعًا إلى الله عزّ وجل أن يجعلها فرصة لإحلال السلام وإنهاء النزاعات في عالمنا الإسلامي، وتضميد جراحه، باستلهام بواعث الخير والمحبة من الشهر الفضيل الذي يدعو إلى السكينة والسلام والمحبة والتآخي.

وشدّد الأمين العام على أن الشهر المبارك هو تجسيد حي للتسامح والوسطية والتعايش بين المسلمين والناس كافة لأنه يقوم على الخير والتراحم والتكافل، وحفظ الأنفس وإشاعة روح السلام، حاثّاً المسلمين في كل مكان على مد يد العون لإخوانهم المسلمين الذين يصومون رمضان في ظروف صعبة في الشتات ومخيمات اللجوء، وأن يخلصوا لهم الدعاء في هذه الأيام المباركة.

وحثّ المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء على تمثل أخلاق الشهر الكريم ، والتحلي بقيم الإسلام المشرّفة التي من شأنها أن تصحح الصورة التي شوهتها الجماعات المتطرفة، والإعلام المغرض والمتربص.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن شهر رمضان هو مثال إسلامي يقتدى به للمسلمين وغير المسلمين وهو نموذج للتآخي والصبر والعون بجانب فضائله الكثيرة التي تعم المسلمين وغير المسلمين بمختلف مظاهره المجتمعية والإنسانية.

// انتهى //

20:35ت م

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جدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واستقدّم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بالتهنئة إلى الأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وهنأ الدكتور العثيمين، حكومة المملكة العربية السعودية ، دولة المقر، مباركًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ، وللشعب السعودي حلول شهر الرحمة والبركات.وبارك الدكتور العثيمين، للدول الأعضاء هذه المناسبة العزيزة على المسلمين جميعًا ، متضرعًا إلى الله عزّ وجل أن يجعلها فرصة لإحلال السلام وإنهاء النزاعات في عالمنا الإسلامي، وتضميد جراحه، باستلهام بواعث الخير والمحبة من الشهر الفضيل الذي يدعو إلى السكينة والسلام والمحبة والتآخي.وشدّد الأمين العام على أن الشهر المبارك هو تجسيد حي للتسامح والوسطية والتعايش بين المسلمين والناس كافة لأنه يقوم على الخير والتراحم والتكافل، وحفظ الأنفس وإشاعة روح السلام، حاثّاً المسلمين في كل مكان على مد يد العون لإخوانهم المسلمين الذين يصومون رمضان في ظروف صعبة في الشتات ومخيمات اللجوء، وأن يخلصوا لهم الدعاء في هذه الأيام المباركة.وحثّ المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء على تمثل أخلاق الشهر الكريم ، والتحلي بقيم الإسلام المشرّفة التي من شأنها أن تصحح الصورة التي شوهتها الجماعات المتطرفة، والإعلام المغرض والمتربص.وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن شهر رمضان هو مثال إسلامي يقتدى به للمسلمين وغير المسلمين وهو نموذج للتآخي والصبر والعون بجانب فضائله الكثيرة التي تعم المسلمين وغير المسلمين بمختلف مظاهره المجتمعية والإنسانية.// انتهى //20:35ت م0248

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.