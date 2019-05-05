السعودية اليوم / أمير منطقة تبوك يستقبل غدًا جموع المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



تبوك 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك غداً في قصره , جموع المهنئين من قضاة المحاكم, ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين, ومشايخ القبائل, والمواطنين المهنئين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك .

ويقيم سموه بهذه المناسبة حفل إفطار .

// انتهى //

20:26ت م

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