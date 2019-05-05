السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن هنأه بحلول شهر رمضان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:42 مساءً, 5 مايو 2019 م المناطق - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا اليوم من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، معرباً عن تقديره لجلالته على ما عبر عنه ، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.

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