شكرا لقرائتكم هنا رابط تقديم طلبات المنح الدراسية لغير السعوديين بجامعة الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-05 هنا رابط تقديم طلبات المنح الدراسية لغير السعوديين بجامعة الشمالية متابعات الخليج 365 - واس أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب عن بدء استقبال طلبات المنح الدراسية ” الداخلية ” للطلاب غير السعوديين من خلال البوابة الإلكترونية للمنح اعتباراً من غداً الاثنين وحتى 16 رمضان للعام الحالي على الرابط التالي :”هنا”

وأكدت الجامعة أهمية تعبئة النموذج ورفع المرفقات المطلوبة في الموقع الإلكتروني









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