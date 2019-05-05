بث مباشر لصلاة التراويح الأولى من رمضان 1440

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قدمت قناة السعودية بثًّا مباشرًا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من بيت الله الحرام في مكة المكرمة.

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ويمكن متابعة البث المباشر: هنا

وكانت مساجد المملكة قد استعدت لاستقبال المصلين الذين سيؤدون أول صلاة تراويح في شهر رمضان المبارك الليلة، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

وأعلنت المحكمة العليا أن غدًا الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة لجان الترائي.