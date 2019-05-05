شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ملك الأردن للتهنئة بحلول شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-05 الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ملك الأردن للتهنئة بحلول شهر رمضان متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا اليوم من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، معرباً عن تقديره لجلالته على ما عبر عنه ، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ملك الأردن للتهنئة بحلول شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.