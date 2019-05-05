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طقس أول أيام رمضان ممطر والأرصاد تعلن التفاصيل
مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين أول أيام رمضان.
وتوقعت الأرصاد استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، مشيرةً إلى أن مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل تتأثر باستمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.
ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة قد تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.
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