شكرا لقرائتكم الفيصل يوجه بإخلاء صحن المطاف حتى نهاية رمضان: للطواف فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-05 الفيصل يوجه بإخلاء صحن المطاف حتى نهاية رمضان: للطواف فقط متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة وجه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بإخلاء صحن المطاف وجميع المناطق المُصمّمة للطواف في الأدوار وتخصيصها للطواف فقط، ما عدا أوقات الفروض الخمسة. Advertisements كما وجه أمير منطقة مكة المكرمة بمنع سُفر الإفطار داخل الصحن، وذلك من بداية شهر رمضان المبارك يوم غد الاثنين وحتى نهايته. وأعلنت المحكمة العليا أن غدًا الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة لجان الترائي.









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