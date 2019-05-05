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الهند وباكستان : غرة رمضان الثلاثاء
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت كلٌّ من الهند وباكستان أن الثلاثاء المقبل هو غرة شهر رمضان المبارك، وأن غدا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان.
إلى ذلك أعلنت عدة دول من بينها المملكة والبحرين والإمارات وإندونيسيا وماليزيا ثبوت رؤية هلال رمضان، فيما لم تثبت رؤية الهلال في سلطنة عُمان وأستراليا وبروناي.
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