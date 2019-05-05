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فيديو.. مساجد المملكة تستعد لـ صلاة التراويح
متابعات الخليج 365 - الرياض
تستعد مساجد المملكة لاستقبال المصلين الذين سيؤدون أول صلاة تراويح في شهر رمضان المبارك الليلة، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.
وتمّ رصد الهلال في المملكة عبر مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير، وكذلك مرصد تمير، وبانتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا.
وأعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم غد الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ، فيما لا تزال بعض الدول لم تُعلن بعدُ موقف رصد الهلال.
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