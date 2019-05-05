فيسبوك يثير استياء ترامب

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - وكالات

اتخذت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من القرارات التي أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة ، كما تعرضت لانتقادات قاسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقرّرت فيسبوك ، حذف حسابات مجموعة من المشاهير والشخصيات السياسية الأمريكية، بسبب ما وصفته بـ”انتهاك” تلك الشخصيات لسياسة الشركة الخاصة بالشخصيات والمنظمات الخطيرة، كما اتهمتهم بالترويج للعنف والكراهية.

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وبحسب ما نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن معظم هذه الشخصيات ينتمون لتيار اليمين المتطرف مثل أليكس جونز وميلو بانوبولوس ولورا لومر وبول جوزيف واطسون، بالإضافة إلى بول نيلين، وليس فرخان، زعيم حركة “أمة الإسلام” الأمريكية.

وهاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هذه القرارات عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث قال في تغريدة نشرها: “مازلت أتابع عملية مراقبة المواطنين الأمريكيين عبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لكن هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولدينا ما يُعرف باسم حرية التعبير… نحن نراقب ونتابع عن كثب تلك الأمور، ولن نصمت”.

وتابع “ما حدث من فيسبوك أمر مُحزن للغاية، ونحن نرى أن الأمر يزداد سوءاً بالنسبة للمحافظين على وسائل التواصل الاجتماعي”.