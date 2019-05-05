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رمضان يبدأ غداً في هذه الدول
متابعات الخليج 365 - سعد البحيري
أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم غد الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ، فيما لا تزال بعض الدول لم تُعلن بعد موقف رصد الهلال.
وتمّ رصد الهلال في المملكة عبر مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير وكذلك مرصد تمير، وبانتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا.
وأعلنت الإمارات وإندونيسيا وماليزيا والعراق أن غدا هو غرة شهر رمضان، فيما لم تثبت رؤية الهلال في سلطنة عُمان وأستراليا وبروناي.
وستقوم بعض الدول العربية والإسلامية بالإعلان عن موعد غرة رمضان بعد تحري الهلال بحسب التوقيت المحلي الخاص بها.
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