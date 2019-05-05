نيابة مكافحة الفساد تستجوب عمر البشير بسبب ملايينه

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

بدأت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، اليوم الأحد، استجواب الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، حول التهم الموجهة إليه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامًا له تحت نص المواد: 8/9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وكذلك المادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب “العربية”.

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وأعلن الجيش في وقت سابق عن ضبط أموال بعملات مختلفة في منزل البشير تقدر قيمتها بـ20 مليون دولار.

وعزل الجيش البشير يوم 11 إبريل، بعد عدة أسابيع من احتجاجات مناهضة لحكمه؛ بسبب ارتفاع أسعار الخبز.

وشكّل الجيش مجلسًا انتقاليًّا عسكريًّا يتولى الحكم لمدة عامين لحين إعداد ترتيبات الانتخابات ونقل السلطة.