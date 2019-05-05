الان تتابع خادم الحرمين يتلقى تهاني ملوك ورؤساء الدول الإسلامية والعربية بحلول رمضان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددا من برقيات التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.
بداية تلقى خادم الحرمين اتصالاً هاتفيًا من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة، وبادله التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع للصيام والقيام وصالح الأعمال.
كما تلقى اتصالًا هاتفيًا اليوم من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، معرباً عن تقديره لجلالته على ما عبر عنه ، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.
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