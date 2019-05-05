الان تتابع “التعليم” تحدد أوقات الدوام الرسمي خلال رمضان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي : حددت وزارة التعليم ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 بخمس ساعات يوميا تبدأ الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام الاربعاء ٢٤/٩/١٤٤٠ ويستأنف العمل بعد الاجازة يوم الاخد ٦/١٠/١٤٤٠. جاء ذلك في تعميم عاجل لوزير التعليم وجهه لجميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

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