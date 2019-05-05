مصر تعلن غدا أول أيام شهر رمضان الكريم

أعلن الدكتور شوقى علام، مفتى جمهورية مصر، نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًا، حيث أكد أن يوم الأحد 5 مايو هو المتمم لشهر شعبان وغدا الأثنين 6 مايو أول أيام رمضان.

وقال المفتي: “هذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام”.