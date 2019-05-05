الان تتابع “إمارة مكة”: إخلاء صحن المطاف في رمضان.. ومنع سُفر الإفطار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 7:58 م, 5 مايو 2019 م التعليقات: 0 بتوجيه من أمير مكة الأمير خالد الفيصل، تقرر إخلاء صحن المطاف وجميع المناطق المُصمّمة للطواف في الأدوار وتخصيصها للطواف فقط ماعدا أوقات الفروض الخمسة، في الحرم المكي. كما قرر منع سُفر الإفطار داخل الصحن، من بداية شهر رمضان وحتى نهايته.

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