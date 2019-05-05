صاحبة أعلى منصب في التعليم تودع الوزارة بعد تقاعدها

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

ودعت وكيلة وزارة التعليم لتعليم البنات سابقًا الدكتورة هيا العواد منصبها اليوم بعد تقاعدها وهي تتقلد منصب وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي بعد إعادة هيكلة الوزارة .

وأصدر وزير التعليم قرارًا بتكليف وكيل وزارة التعليم للاداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني لمنصب وكيل للاداء التعليمي خلفا للدكتورة هيا العواد.

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و تخرجت العواد في كلية التربية للبنات بالرياض عام 1399 تخصص الآداب والتربية قسم اللغة العربية.

وساهمت العواد في صياغة عدد من المناهج التربوية تخصص لغة عربية، وقد عملت في عدد من المناصب، حيث تم تكليفها بالعمل مديرة عام التربية الخاصة وقبلها مساعدة لمدير عام المناهج ثم مديرة لوحدة متابعة المناهج لمدة 12 سنة، كما عملت محاضرة متعاونة بكلية التربية بجامعة الملك سعود. وتجيد العواد اللغة الفرنسية وعملت مترجمة لمدة 4 سنوات في الهيئة العربية للتصنيع (التي كانت تضم كلاً من المملكة وقطر والإمارات ومصر).

وشاركت العواد في كثير من الندوات وقدمت أوراق عمل، كما ترأست عددا من الوفود الممثلة للوزارة في الخارج إلى الإمارات والأردن ورئيسة وفد الوزارة لدولتي ماليزيا وتركيا، كذلك عضو وفد الوزارة إلى أميركا، وكوريا الجنوبية.

كما ترأست العديد من اللجان، حيث كانت أحد أعضاء لجنة وضع معايير للمشاركات الخارجية لمنسوبات الوزارة ورئيسة لجنة دراسة أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل وتطويره في وكالة التخطيط والتطوير والإدارات التابعة لها ورئيسة لجنة وضع معايير الزيارات والجولات التي تقوم بها المشرفات لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات وعضو المجلس الاستشاري لكلية التربية جامعة الملك سعود وعضو ومقرر اللجنة التنفيذية لمشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية.