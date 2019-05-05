شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن هنأه بحلول شهر رمضان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله الملك التهنئة بهذه المناسبة، معرباً عن تقديره لجلالته على ما عبر عنه ، داعياً الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.
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