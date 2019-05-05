الفيصل يوجه بإخلاء صحن المطاف ومنع سفر الإفطار داخل الصحن

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإخلاء صحن المطاف وجميع المناطق المصممة للطواف في الأدوار وتخصيصها للطواف فقط، ما عدا أوقات الفروض الخمسة، ومنع سفر الإفطار داخل الصحن، وذلك من بداية شهر رمضان إلى نهايته.

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإخلاء صحن المطاف وجميع المناطق المصممة للطواف في الأدوار وتخصيصها للطواف فقط، ما عدا أوقات الفروض الخمسة، ومنع سفر الإفطار داخل الصحن، وذلك من بداية شهر رمضان إلى نهايته.

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