شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى التهنئة من ملك البحرين برمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة، وبادله التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع للصيام والقيام وصالح الأعمال .



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