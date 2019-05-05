شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر غداً الأثنين غرة شهر رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

(بيان من الديوان الملكي)

جاءنا من المحكمة العليا ما يلي:

القرار رقم ( 120 / هـ ) وتاريخ 30 / 8 / 1440هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم (الأحد) الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ حسب تقويم أم القرى للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناءً عليه ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» متفق عليه، فإن المحكمة العليا تقرر: أن يوم غد الأثنين 1/9/1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 6/5/2019م هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ، والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويصلح ذات بينهم وأن ينصر دينهم ويعلي كلمته إنه سبحانه قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس وأعضاء المحكمة العليا

عضو عضو عضو

د. خالد بن عبدالله اللحيدان ناصر بن حمد الوهيبي د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان

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عضو عضو عضو

فرحان بن يحيي الفيفي محمد بن عبدالله الجارالله عبدالرحمن بن محمد الحسين

عضو عضو عضو

أحمد بن حمد المزروع حمد بن محمد أبانمي محمد بن شريم الشعبي

عضو عضو عضو

سعيد بن بريك القرني أحمد بن مقبول حكمي أحمد بن محمد الأمير

رئيس المحكمة العليا

غيهب بن محمد الغيهب