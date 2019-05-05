شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد «جامعة المجمعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المجمعة) أعلنت جامعة المجمعة اليوم (الأحد) رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد الجامعة بحوطة سدير. وأشارت الجامعة في تغريدة عبر حسابها في تويتر إلى انتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا.



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