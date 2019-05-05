خالد الفيصل يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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وقال "أتشرف أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، سائلاً الله العلي القدير، أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم لخير بلادنا الغالية ومواطنيها، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان، ومزيداً من الازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما رفع الأمير خالد الفيصل التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال "يسعدني أن أبعث لسموكم خالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية".