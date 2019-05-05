، هنا تتجلى صور الوفاء.. طبيب يكافئ معلمه بـ"المنظار" بدلاً من "المشرط" بعد فِراق 30 عامًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: لم تساندني خبرتي في إخفاء مشاعري.. وتمنيت أن العافية تُهدى لأعطيه عافيتي

"شاءت الأقدار أن أكون له طبيبًا. لم تساندني خبرتي الجراحية في إخفاء مشاعري تجاه معلمي الفاضل، وتمنيت أن العافية تُهدى وأعطيه عافيتي".. بهذه الكلمات عبَّر الدكتور محمد الزهراني عن مشاعره وهو يجري عملية جراحية بتقنيات متقدمة في مستشفى خميس مشيط العام لأحد معلميه الذي درَّسه قبل قرابة 30 عامًا.

وقال "الزهراني": حضر أحد المرضى لعيادتي لأكتشف أنه أحد المعلمين لي في المرحلة الثانوية، وكان يعاني فتقًا إربيًّا أيمن؛ ويرغب في إجرائه بالمنظار الجراحي تفاديًا للشق الجراحي، وهي تقنية حديثة، تساعد المريض على الرجوع إلى حياته الطبيعة في وقت أسرع. وعندها قمت بإجراء العملية بنجاح لمعلمي، وكنت أتجرع ألم ما كنت أقوم به.

وهنا تتجلى صور الوفاء، ويجني المعلم ثمار بذوره التي غرسها في تلاميذه؛ إذ أكد الدكتور "الزهراني"أن المعلم كان موجهًا تربويًّا من الطراز النادر، مخلصًا في عمله، متفانيًا في خدمة طلابه وتوجيههم لكل خير، زارعًا فيهم بذور الأمل؛ وهو ما أكسبه حب تلاميذه.

من جهة أخرى، قال عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، المتحدث الرسمي باسم صحة عسير: إن عبدالعزيز بن زربه، مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى خميس مشيط العام، قام بتكريم الطبيب "الزهراني"، وذلك بتوجيه من خالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بعسير؛ وذلك نظير وفائه وأدائه واجبه بكل إخلاص وتفانٍ.