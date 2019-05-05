، "إفطارك علينا" و"سعادة أهالينا" تفطران العابرين وتحتفيان بالأيتام والمسنين خلال رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتوزيع 18 ألف وجبة في 3 مدن بالسعودية

تنطلق غدًا الاثنين المبادرة الاجتماعية "إفطارك علينا" مواكبة مع حلول شهر رمضان المبارك، للعام السابع على التوالي، وذلك في ثلاث مدن بالسعودية، هي (جدة والرياض والخُبر).

وأعدت الحملة أكثر من 18 ألف وجبة لتوزيعها في المدن الثلاث، التي تتزامن هذا العام مع حملة "سعادة أهالينا" التي تنظمها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية "أهالينا"، وتشتمل على عدد من الأنشطة التطوعية المتنوعة، كتوزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة، وتقديم وجبات السحور لعمال النظافة وحراس العمائر، وتنظيم إفطار جماعي للأيتام وكبار السن، علاوة على نظافة المساجد وتعطيرها.

وتعد مبادرة "إفطارك علينا"، التي تطلقها إذاعة بانوراما إف إم، وبرامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية "أهالينا" منذ سنوات، بتنظيم من شركة "بنش مارك"، هي إحدى المبادرات الاجتماعية الكبرى التي لاقت نجاحًا كبيرًا خلال سنواتها السابقة، من خلال حملها رسالة القيادة الآمنة على الطرق؛ لتضاف إليها هذا العام مبادرة "سعادة أهالينا" ذات المحتوى الاجتماعي الواسع، الذي يشمل العديد من الأنشطة الأخرى، بمشاركة مئات الشباب من متطوعي البنك الأهلي في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية.

وأوضح زياد حمزة، المدير العام لقطاعي الموسيقى والإذاعات في مجموعة Mbc، التي تشارك في المبادرة من خلال إذاعة بانوراما إف إم، أن المبادرة إحدى أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تؤمن بها إذاعات mbc، وتعتبرها أحد أركان مسؤوليتنا الإعلامية تجاه مستمعينا في السعودية، خاصة إذا ارتبطت تلك المسؤولية بشهر رمضان المبارك.

وقال "حمزة": إن المبادرة تحظى بتغطية يومية مباشرة من إذاعة بانوراما إف إم بهدف إيصال صوت المبادرة بالتوعية المرورية إلى أكبر عدد ممكن من متابعي الإذاعة، إضافة إلى نشر ثقافة العمل الخيري والاجتماعي في أوساط المجتمع المختلفة.

وقالت بسمة الجوهري، رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي (أهالينا): إن المبادرة هذا العام تحمل في طياتها فكرًا مختلفًا؛ فإلى جانب حملة "إفطارك علينا" ورسالتها الإيجابية في توزيع وجبات الإفطار على الطرق من قِبل المتطوعين، تزامنت هذا العام مع مبادرة اجتماعية أخرى، هي "سعادة أهالينا"، التي تضم العديد من الأنشطة الاجتماعية التطوعية التي تتلاءم مع طبيعة الشهر الفضيل، ويشارك فيها مئات المتطوعين من موظفي البنك؛ وهو ما يعطي لفعاليات هذا العام زخمًا إضافيًّا، أتاح فرصة مهمة لموظفي البنك للمساهمة في حزمة متنوعة من الأعمال المجتمعية والتطوعية.