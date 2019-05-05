، يوسف عنبر: المباراتان المقبلتان بمثابة لقاءات الكؤوس.. وجاهزون للسد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال يوسف عنبر مدرب فريق الأهلي: إن الفريق استعدّ جيدًا لمواجهة السد، وخاصة أننا سنلعب مباراة مهمة أمام منافس قوي على أرضه ووسط جماهيره، كما حصل المنافس منذ أيام قليلة على لقب الدوري ويملك عناصر مميزة في كافة مراكز اللعب.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي مع السد، المقررة يوم غدًا الاثنين على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2019.

وتابع: المسؤولية كبيرة على عاتق الفريق لخطف إحدى بطاقتَي التأهُّل عن المجموعة، وذلك في ظلّ التقارب النقطي بين جميع الفرق المتنافسة، ونتمنّى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الغد، التي ستقرّب الفريق كثيرًا من التأهُّل للدور المقبل.

وأضاف: جميع مباريات المجموعة هي لقاءات كؤوس من فئة الست نقاط، ولا يمكن التفريط فيها إذا أراد الفريق المضيّ قدمًا نحو مراكز الصدارة، وفريقنا جاهز لتقديم مباراة كبيرة وإسعاد جماهير الأهلي.

وأكّد مدرب الأهلي: فريقنا حقّق الانتصار في لقاء الذهاب في جدة، ونسعى لتحقيق الفوز مجددًا من ملعب نادي السدّ؛ فالفرق الكبيرة لا تتأثّر بالغيابات، خاصة مع تواجد البديل المناسب في كافة مراكز اللعب.

فيما قال اللاعب عبدالرحمن غريب: سنلعب غدًا مواجهة صعبة وحاسمة في مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا، سنواجه منافسًا قويًّا لديه معنويات مرتفعة بعد حصوله على بطولة الدوري، وعناصر الفريق في أتمّ الجاهزية للقاء الغد.

وامتدح غريب الكابتن يوسف عنبر قائلًا: إنه مدرب وطني لديه دراية كاملة بإمكانات اللاعبين وقدراتهم وتوظيفهم المثالي في الملعب.

يُذكر أنّ السدّ يتصدّر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط للأهلي، و5 لباختاكور، و4 لبيرسيبوليس.