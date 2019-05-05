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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، معربًا عن تقديره له على ما عبَّر عنه، وداعيًا الله -جل وعلا- أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك الأردن هنأه فيه بحلول شهر رمضانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-05
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، معربًا عن تقديره له على ما عبَّر عنه، وداعيًا الله -جل وعلا- أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
08:41 PM
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، معربًا عن تقديره له على ما عبَّر عنه، وداعيًا الله -جل وعلا- أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.
، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك الأردن هنأه فيه بحلول شهر رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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