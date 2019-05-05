، البصر يعود لفتاة عشرينية في مستشفى الخميس العام ،

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تمكن - بفضل الله - فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام من التعامل مع حالة فتاة في العقد الثاني من العمر، وعمل التشخيص الدقيق لحالتها، والتدخل العاجل لإنقاذها بعد أن تم إحضارها للمستشفى وهي تعاني فقدان البصر كليًّا، وتورمات حادة في الجسم.
وعلى الفور تم استقبال الحالة من قِبل فريق طبي مختص برئاسة استشاري الروماتيزم الدكتور سعيد المجادعة، والدكتورة شاهندة يوسف. وبمراجعة سِجلها المرضي، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، اتضح أن المريضة تعاني داء الذئبة الحمراء منذ ٣ سنوات، وتخضع لعلاج كيماوي في أحد المستشفيات.
وبناء عليه تم إدخال المريضة العناية المركزة، وعمل التشخيص الدقيق للحالة، واتضح أنها تعاني متلازمة PRES الناتجة من الأدوية الكيماوية. وقد شارك في معالجة الحالة فريق طب المخ والأعصاب الذي تضمن استشاري طب المخ والأعصاب الدكتور معيض الكثيري، والدكتور حسين القحطاني، والدكتورة أسماء العسيري.
وبفضل الله عاد البصر للطفلة بشكل كلي، واختفت التورمات خلال ٢٤ ساعة، وخرجت من المستشفى في اليوم الثالث إلى منزلها.
البصر يعود لفتاة عشرينية في مستشفى الخميس العامبندر آل عوض الخليج 365 2019-05-05
تمكن - بفضل الله - فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام من التعامل مع حالة فتاة في العقد الثاني من العمر، وعمل التشخيص الدقيق لحالتها، والتدخل العاجل لإنقاذها بعد أن تم إحضارها للمستشفى وهي تعاني فقدان البصر كليًّا، وتورمات حادة في الجسم.
وعلى الفور تم استقبال الحالة من قِبل فريق طبي مختص برئاسة استشاري الروماتيزم الدكتور سعيد المجادعة، والدكتورة شاهندة يوسف. وبمراجعة سِجلها المرضي، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، اتضح أن المريضة تعاني داء الذئبة الحمراء منذ ٣ سنوات، وتخضع لعلاج كيماوي في أحد المستشفيات.
وبناء عليه تم إدخال المريضة العناية المركزة، وعمل التشخيص الدقيق للحالة، واتضح أنها تعاني متلازمة PRES الناتجة من الأدوية الكيماوية. وقد شارك في معالجة الحالة فريق طب المخ والأعصاب الذي تضمن استشاري طب المخ والأعصاب الدكتور معيض الكثيري، والدكتور حسين القحطاني، والدكتورة أسماء العسيري.
وبفضل الله عاد البصر للطفلة بشكل كلي، واختفت التورمات خلال ٢٤ ساعة، وخرجت من المستشفى في اليوم الثالث إلى منزلها.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
08:39 PM
كانت تعاني داء الذئبة الحمراء منذ ٣ سنوات وتخضع لعلاج كيماوي
تمكن - بفضل الله - فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام من التعامل مع حالة فتاة في العقد الثاني من العمر، وعمل التشخيص الدقيق لحالتها، والتدخل العاجل لإنقاذها بعد أن تم إحضارها للمستشفى وهي تعاني فقدان البصر كليًّا، وتورمات حادة في الجسم.
وعلى الفور تم استقبال الحالة من قِبل فريق طبي مختص برئاسة استشاري الروماتيزم الدكتور سعيد المجادعة، والدكتورة شاهندة يوسف. وبمراجعة سِجلها المرضي، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، اتضح أن المريضة تعاني داء الذئبة الحمراء منذ ٣ سنوات، وتخضع لعلاج كيماوي في أحد المستشفيات.
وبناء عليه تم إدخال المريضة العناية المركزة، وعمل التشخيص الدقيق للحالة، واتضح أنها تعاني متلازمة PRES الناتجة من الأدوية الكيماوية. وقد شارك في معالجة الحالة فريق طب المخ والأعصاب الذي تضمن استشاري طب المخ والأعصاب الدكتور معيض الكثيري، والدكتور حسين القحطاني، والدكتورة أسماء العسيري.
وبفضل الله عاد البصر للطفلة بشكل كلي، واختفت التورمات خلال ٢٤ ساعة، وخرجت من المستشفى في اليوم الثالث إلى منزلها.
، البصر يعود لفتاة عشرينية في مستشفى الخميس العام ،
المصدر : الخليج 365
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