محمد بن مسعود - الدمام - أكد على منع سُفر الإفطار داخل الصحن والمناطق المُصمّمة للطواف وجه الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإخلاء صحن المطاف وجميع المناطق المُصمّمة للطواف في الأدوار وتخصيصها للطواف فقط ماعدا أوقات الفروض الخمسة ومنع سُفر الإفطار داخل الصحن من بداية شهر رمضان الكريم وحتى نهايته. "الفيصل" يوجه بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط طوال شهر رمضان هادي العصيمي الخليج 365 2019-05-05 وجه الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإخلاء صحن المطاف وجميع المناطق المُصمّمة للطواف في الأدوار وتخصيصها للطواف فقط ماعدا أوقات الفروض الخمسة ومنع سُفر الإفطار داخل الصحن من بداية شهر رمضان الكريم وحتى نهايته. 05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440 Advertisements 08:35 PM أكد على منع سُفر الإفطار داخل الصحن والمناطق المُصمّمة للطواف أكد على منع سُفر الإفطار داخل الصحن والمناطق المُصمّمة للطواف وجه الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإخلاء صحن المطاف وجميع المناطق المُصمّمة للطواف في الأدوار وتخصيصها للطواف فقط ماعدا أوقات الفروض الخمسة ومنع سُفر الإفطار داخل الصحن من بداية شهر رمضان الكريم وحتى نهايته. ، "الفيصل" يوجه بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط طوال شهر رمضان ،

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