، شاموسكا: نعمل دائماً تحت الضغط كوننا فريقاً كبيراً.. وإدواردو: نتحمل جميعنا سوء نتائج الفريق ،

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قال البرازيلي شاموسكا مدرب الهلال: سنخوض غداً مباراة صعبة ومهمة أمام فريق العين الإماراتي لتأكيد تأهلنا إلى الدور المقبل، والعودة كذلك لسكة الانتصارات.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة العين الإماراتي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.
وتابع: حصلنا على وقت كاف لتنفيذ طريقة اللعب، وتطبيق منهجيتنا كجهاز فني، بعكس اللقاء الماضي، وأتمنى أن تظهر نتائج العمل والجهد الذي بذله اللاعبون خلال الأيام الماضية.
وأضاف: علينا أن نعمل دائماً تحت الضغط كوننا فريقاً كبيراً، ويجب أن نبحث عن الفوز في كل مباراة لاسيما وأننا نلعب على ملعبنا ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
من جانبه قال المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو: نسعى يوم غد إلى تحقيق الانتصار، وضمان التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.
وتابع: نشعر بما يشعر فيه الجمهور حال خسارة الفريق، والإحساس بالمسؤولية لدينا عال جداً كلاعبين، ونتحمل جميعنا سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، ونسعى إلى تحسين مستوى الفريق وتحقيق الانتصارات، ونأمل في استثمار الأجواء الإيجابية بين اللاعبين للعودة إلى الانتصارات وتحقيق التأهل للمرحلة المقبلة.
ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للدحيل و4 للاستقلال ونقطتين للعين.
شاموسكا: نعمل دائماً تحت الضغط كوننا فريقاً كبيراً.. وإدواردو: نتحمل جميعنا سوء نتائج الفريقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05
قال البرازيلي شاموسكا مدرب الهلال: سنخوض غداً مباراة صعبة ومهمة أمام فريق العين الإماراتي لتأكيد تأهلنا إلى الدور المقبل، والعودة كذلك لسكة الانتصارات.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة العين الإماراتي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.
وتابع: حصلنا على وقت كاف لتنفيذ طريقة اللعب، وتطبيق منهجيتنا كجهاز فني، بعكس اللقاء الماضي، وأتمنى أن تظهر نتائج العمل والجهد الذي بذله اللاعبون خلال الأيام الماضية.
وأضاف: علينا أن نعمل دائماً تحت الضغط كوننا فريقاً كبيراً، ويجب أن نبحث عن الفوز في كل مباراة لاسيما وأننا نلعب على ملعبنا ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
من جانبه قال المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو: نسعى يوم غد إلى تحقيق الانتصار، وضمان التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.
وتابع: نشعر بما يشعر فيه الجمهور حال خسارة الفريق، والإحساس بالمسؤولية لدينا عال جداً كلاعبين، ونتحمل جميعنا سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، ونسعى إلى تحسين مستوى الفريق وتحقيق الانتصارات، ونأمل في استثمار الأجواء الإيجابية بين اللاعبين للعودة إلى الانتصارات وتحقيق التأهل للمرحلة المقبلة.
ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للدحيل و4 للاستقلال ونقطتين للعين.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
08:27 PM
في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العين الإماراتي
قال البرازيلي شاموسكا مدرب الهلال: سنخوض غداً مباراة صعبة ومهمة أمام فريق العين الإماراتي لتأكيد تأهلنا إلى الدور المقبل، والعودة كذلك لسكة الانتصارات.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة العين الإماراتي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.
وتابع: حصلنا على وقت كاف لتنفيذ طريقة اللعب، وتطبيق منهجيتنا كجهاز فني، بعكس اللقاء الماضي، وأتمنى أن تظهر نتائج العمل والجهد الذي بذله اللاعبون خلال الأيام الماضية.
وأضاف: علينا أن نعمل دائماً تحت الضغط كوننا فريقاً كبيراً، ويجب أن نبحث عن الفوز في كل مباراة لاسيما وأننا نلعب على ملعبنا ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
من جانبه قال المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو: نسعى يوم غد إلى تحقيق الانتصار، وضمان التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.
وتابع: نشعر بما يشعر فيه الجمهور حال خسارة الفريق، والإحساس بالمسؤولية لدينا عال جداً كلاعبين، ونتحمل جميعنا سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، ونسعى إلى تحسين مستوى الفريق وتحقيق الانتصارات، ونأمل في استثمار الأجواء الإيجابية بين اللاعبين للعودة إلى الانتصارات وتحقيق التأهل للمرحلة المقبلة.
ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للدحيل و4 للاستقلال ونقطتين للعين.
، شاموسكا: نعمل دائماً تحت الضغط كوننا فريقاً كبيراً.. وإدواردو: نتحمل جميعنا سوء نتائج الفريق ،
المصدر : الخليج 365
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