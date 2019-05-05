، مدير جوازات تبوك يدشن الحملة الإعلامية التوعوية للمحافظة على جواز السفر ،

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أكد مدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد القحطاني أن جوازات منطقة تبوك تستقبل المواطنين لتجديد وإصدار جواز السفر السعودي بالإدارة والفروع التابعة لها بمحافظات المنطقة لقصر مشقة السفر على المواطنين وخدمتهم في هذه الفروع.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال تدشينه للحملة الإعلامية التوعوية للمحافظة على جواز السفر السعودي تحت شعار ( لتسعد بسفرك.. اهتم بجوازك ).
وتهدف الحملة التي تأتي انطلاقاً من توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى لتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على جواز السفر السعودي من الفقدان أو الإهمال، فيما قام مدير جوازات منطقة تبوك بافتتاح صالة سفر للسعوديين بعد تطويرها وتهيئتها بحلتها الجديدة واستعدادها لاستقبال المراجعين من المواطنين خلال موسم الإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠هـ، بحضور الجهات الإعلامية بمنطقة تبوك.
وناشد "القحطاني" المواطنين بالمحافظة والحرص على جوازات السفر الخاصة بالمواطنين ومرافقيهم وعدم إهمالها أو رهنها أو وضعها بأماكن غير آمنة وضرورة التقيد بأنظمة وقوانين الجواز السعودي وقوانين وأنظمة الدول المسافرين لها حتى لا يتعرضوا للمساءلة، مبيناً أن فقدان الجواز يترتب عليه غرامات مالية ومنع من السفر.
وفي نهاية اللقاء كرم مدير جوازات منطقة تبوك عدداً من الأفراد المتميزين بإدارة سفر السعوديين، متمنياً أن يكون هذا التكريم حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة المراجعين ومحفزاً لزملائهم، كما كرّم العميد القحطاني صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية تقديراً لدورها الإعلامي.
مدير جوازات تبوك يدشن الحملة الإعلامية التوعوية للمحافظة على جواز السفربدر الجبل الخليج 365 2019-05-05
أكد مدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد القحطاني أن جوازات منطقة تبوك تستقبل المواطنين لتجديد وإصدار جواز السفر السعودي بالإدارة والفروع التابعة لها بمحافظات المنطقة لقصر مشقة السفر على المواطنين وخدمتهم في هذه الفروع.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال تدشينه للحملة الإعلامية التوعوية للمحافظة على جواز السفر السعودي تحت شعار ( لتسعد بسفرك.. اهتم بجوازك ).
وتهدف الحملة التي تأتي انطلاقاً من توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى لتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على جواز السفر السعودي من الفقدان أو الإهمال، فيما قام مدير جوازات منطقة تبوك بافتتاح صالة سفر للسعوديين بعد تطويرها وتهيئتها بحلتها الجديدة واستعدادها لاستقبال المراجعين من المواطنين خلال موسم الإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠هـ، بحضور الجهات الإعلامية بمنطقة تبوك.
وناشد "القحطاني" المواطنين بالمحافظة والحرص على جوازات السفر الخاصة بالمواطنين ومرافقيهم وعدم إهمالها أو رهنها أو وضعها بأماكن غير آمنة وضرورة التقيد بأنظمة وقوانين الجواز السعودي وقوانين وأنظمة الدول المسافرين لها حتى لا يتعرضوا للمساءلة، مبيناً أن فقدان الجواز يترتب عليه غرامات مالية ومنع من السفر.
وفي نهاية اللقاء كرم مدير جوازات منطقة تبوك عدداً من الأفراد المتميزين بإدارة سفر السعوديين، متمنياً أن يكون هذا التكريم حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة المراجعين ومحفزاً لزملائهم، كما كرّم العميد القحطاني صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية تقديراً لدورها الإعلامي.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
08:32 PM
أكد استقبال المواطنين بالإدارة وفروع المحافظات لقصر مشقة السفر عليهم
أكد مدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد القحطاني أن جوازات منطقة تبوك تستقبل المواطنين لتجديد وإصدار جواز السفر السعودي بالإدارة والفروع التابعة لها بمحافظات المنطقة لقصر مشقة السفر على المواطنين وخدمتهم في هذه الفروع.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال تدشينه للحملة الإعلامية التوعوية للمحافظة على جواز السفر السعودي تحت شعار ( لتسعد بسفرك.. اهتم بجوازك ).
وتهدف الحملة التي تأتي انطلاقاً من توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى لتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على جواز السفر السعودي من الفقدان أو الإهمال، فيما قام مدير جوازات منطقة تبوك بافتتاح صالة سفر للسعوديين بعد تطويرها وتهيئتها بحلتها الجديدة واستعدادها لاستقبال المراجعين من المواطنين خلال موسم الإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠هـ، بحضور الجهات الإعلامية بمنطقة تبوك.
وناشد "القحطاني" المواطنين بالمحافظة والحرص على جوازات السفر الخاصة بالمواطنين ومرافقيهم وعدم إهمالها أو رهنها أو وضعها بأماكن غير آمنة وضرورة التقيد بأنظمة وقوانين الجواز السعودي وقوانين وأنظمة الدول المسافرين لها حتى لا يتعرضوا للمساءلة، مبيناً أن فقدان الجواز يترتب عليه غرامات مالية ومنع من السفر.
وفي نهاية اللقاء كرم مدير جوازات منطقة تبوك عدداً من الأفراد المتميزين بإدارة سفر السعوديين، متمنياً أن يكون هذا التكريم حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة المراجعين ومحفزاً لزملائهم، كما كرّم العميد القحطاني صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية تقديراً لدورها الإعلامي.
، مدير جوازات تبوك يدشن الحملة الإعلامية التوعوية للمحافظة على جواز السفر ،
المصدر : الخليج 365
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