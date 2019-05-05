، "الفيصل" يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الأمير الفيصل: "أتشرف بأن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم لخير بلادنا الغالية ومواطنيها، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان، ومزيدًا من الازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما رفع الأمير خالد الفيصل التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال: "يسعدني أن أبعث لسموكم خالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية".